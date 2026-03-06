Cuando falla la justicia, las mujeres lo pagan. La justicia no es ciega. Protege el poder y sigue dictaminando en contra de las mujeres y niñas. En casi el 70 por ciento de los países analizados, las mujeres se enfrentan a más obstáculos para acceder a la justicia que los hombres

El 8M no es una celebración, es una conmemoración, es un recordatorio, un llamado de atención, una pausa prioritaria para poner foco sobre el papel de la mujer, sus necesidades, sus luchas, sus derechos... el 8 de Marzo es una fecha sí para mirar lo logrado, pero también para no olvidar lo que falta.

En una fecha conmemorativa respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, es este propio organismo, en su rama ONU Mujeres, que señala que este Día Internacional de la Mujer 2026 “llega en un momento en que los sistemas judiciales se encuentran bajo presión. Los conflictos, la represión y las tensiones políticas están debilitando el estado de Derecho”.

Como resultado de ello, señala, las mujeres y niñas disfrutan solamente del 64 por ciento de los derechos legales de los hombres.

“Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega”, alerta ONU Mujeres. “Las mujeres y niñas viven sin plena protección jurídica

“Cuando falla la justicia, las mujeres lo pagan. La justicia no es ciega. Protege el poder y sigue dictaminando en contra de las mujeres y niñas. En casi el 70 por ciento de los países analizados, las mujeres se enfrentan a más obstáculos para acceder a la justicia que los hombres”.

Este domingo no es día de regalar flores ni de felicitar a nadie, tampoco es solamente una frase en redes sociales... en el contexto actual hay mucho por vigilar y por luchar: presupuestos públicos con destino específico a las mujeres, acceso a la justicia, políticas públicas de prevención de la violencia sobre las mujeres, igualdad salarial, no discriminación... aún falta mucho por lograr.