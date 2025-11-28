Acuerdo inicial

Esta semana, donde los bloqueos y manifestaciones del sector agrario ya han cumplido cuatro días en las carreteras del País deberían servir para reflexionar sobre la situación de nuestro campo

“Por lo menos una vez en la vida necesitarás a un doctor, a un arquitecto, a un abogado, pero todos los días tres veces al día vas a necesitar a un agricultor”, así reza un comentario que circula en redes sociales.

Aunque podría ser o considerarse un contenido promocional e intencional, lo cierto es que este llamado a valorar el trabajo del sector del campo no debería caer en saco roto.

Ciertamente el tema agrícola nos golpea a todos, pues los padecimientos del sector impactan directamente en, por ejemplo, los precios de los productos que recibimos como consumidores finales.

No es sencillo, y a veces no es claro para el ciudadano común, pero en un País como el nuestro, donde gran parte de nuestra economía es primaria, es decir, es el campo, la situación se ve bastante complicada.

Y es que el campo no es sólo hablar de precios de garantía, sino también del agua y la disponibilidad que habrá, de créditos, del Tratado de Libre Comercio, en fin... puntos a discusión y por solucionar.

La crisis en el campo es profunda y compleja, ningún sector involucrado puede solucionarlo solo, y desgraciadamente en México no se ha observado un trabajo coordinado y negociaciones respetables.

Anoche anunciaron una negociación inicial, ojalá sea la base de algo más a largo plazo