Hace casi cien años, el canciller austríaco estaba listo para hacer a Alemania grande de nuevo, así, implementó una serie de reformas y leyes a favor del progreso y desarrollo de la derrotada Alemania de la Primera Guerra Mundial; el Tercer Reich estaba en su génesis y en su mejor momento, en un mundo que conservaba reminiscencias del colonialismo.

En este Siglo 21, con un mundo regido por la tecnología y con una economía de libre mercado, un descendiente de alemanes quiere dominar el mundo con la consigna de hacer a América grande de nuevo.

El Presidente de Estados Unidos de América, al igual que el malogrado pintor de Baviera, implementa una política de aislacionismo creyendo en una superioridad de la nación estadounidense por encima de todo el mundo.

Esas medidas incluyen aranceles exorbitantes hasta a sus socios comerciales, vecinos y aliados; aprueba actos de piratería contra buques petroleros en aguas internacionales y ordena la salida de EEUU de 66 organismos internacionales, incluyendo a 31 que son dependientes de la Organización de las Naciones Unidas.

Así como el autor de Mi Lucha impulsó el armamentismo alemán contra lo dispuesto en el tratado de Versalles, el Presidente de Estados Unidos pretende imponer su mano militar en el mundo contra todo el derecho internacional.

En una sociedad actual que ve las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial como algo remoto y casi anecdótico, son de temer las acciones de un dirigente que pasa por encima de toda prudencia y desafía los tratados internacionales en aras de una supuesta superioridad, eso sí, basada en una poderosa maquinaria militar, pero al servicio de una reedición de la doctrina Monroe.

El mundo podría encenderse de nuevo entre contendientes armados para destruir el planeta diez veces.