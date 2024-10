Sí, es verdad que hay muchas cosas por resolver en el País, algunas muy prioritarias dependiendo desde donde se vea, pero uno que debe ser ineludible para que se otorguen las respuestas debe ser el de la salud.

Es cierto que el sistema de salud en México no ha sido lo suficiente para atender la demanda de la población. Alcanzar una consulta en el sistema público se vuelve una odisea y obtener medicamento de calidad, lo es aún más.

Y todo esto se complica más cuando esas experiencias de enfrentar el sistema de salud con sus deficiencias aleja a las personas de la atención médica y con ello se permite que padecimientos de salud crezcan y después su atención se vuelva aún más difícil.

El sistema público de salud es cierto que necesita atender a quienes han estado fuera de ellos por no contar con un empleo formal. Pero también es urgente que el Gobierno apueste por mejorar los que tienen una derechohabiencia.

Y resolver estos puntos debería estar enfocado en la medicina preventiva, en cómo evitar que la gente se enferme y cómo lograr que sus padecimientos se compliquen.

Y ahí es donde se ha fallado, porque el sistema público de salud cada vez se vuelve un embudo para recibir una atención médica y para dar seguimiento cuando el paciente requiere de alguna atención especial.

Entonces, los usuarios optan por no acudir al médico y regresan cuando su salud empieza a deteriorarse más rápido y el sistema público se satura porque la atención que en un inicio no pudo dar porque no ha sabido mejorar la calidad de los servicios se complica porque ahora son más los pacientes que requieren de una atención especializada.

Apostar por la prevención, con los servicios suficientes y las atenciones oportunas, podría ayudar a que en México se mejore la calidad de vida. Y ahí, el Estado Mexicano todavía sigue debiendo.