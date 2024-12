En el contexto actual, con más 100 días de una guerra fratricida que nos tiene a los sinaloenses con ansiedades, preocupaciones y adaptaciones en nuestra vida cotidiana, no es menor el detalle que se proyecte una visita de la titular del Poder Ejecutivo.

Es bueno, definitivamente es buena señal que venga a nuestro estado la Presidenta Claudia Sheinbaum, y aunque viene sólo a Mazatlán, la verdad es que se entiende que no venga a Culiacán.

Pero fuera de ese detalle, la importancia es que esta gira no sólo será para un evento de obras o del Bienestar, no, la Mandataria ya anunció que tendrá en el puerto una reunión de seguridad.

Así como tampoco es de despreciar el hecho de que haya venido por tercera ocasión en estas últimas semanas el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.

Definitivamente, ya lo comprobamos, su sola presencia no atajará el problema de violencia que enfrentamos, pero al menos nos da una sensación de que no estamos solos, de que detrás sí hay una estrategia, que se está trabajando... ahora lo que nos falta es que no sólo sean intentos y mucho menos fallidos, y que el trabajo sí esté encauzado de verdad a la procuración de seguridad y de justicia.

Ávidos como estamos de aferrarnos a una luz de esperanza, los sinaloenses recibimos las visitas federales como una especie de bálsamo momentáneo... aunque aún esperamos y exigimos la cura que nos lleve a salir de la terapia intensiva en que nos encontramos.