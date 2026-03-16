Lo mejor es que en este arranque, digamos de la temporada, hay una situación de tranquilidad y sin incidentes en Eldorado

En su primer año como municipio, distintas zonas y la cabecera municipal de Eldorado han sido uno de los más lastimados por la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La travesía ha sido difícil, hace 20 meses que abarcó fechas importantes y oportunidades que hubieran servido para el inicio y desarrollo del municipio, de sus finanzas y sus tradiciones.

Por eso este 2026 luce como una revancha para el municipio y la administración, y llama positivamente la atención que puedan declararse listos para recibir a los visitantes en el próximo periodo vacacional de Semana Santa, con la construcción de 36 obras de infraestructura.

El anuncio lo hizo el Presidente Municipal de Eldorado, Faustino Torres Núñez, quien afirmó que ya suman meses de estabilidad económica en los sectores productivos, lo que permitió proyectar obras como la construcción de malecones en sus principales zonas turísticas.

Entre la cartera de 36 proyectos incluyen pavimentación, electrificación y servicios básicos como agua potable, pero la apuesta fuerte es el turismo.

Lo mejor es que en este arranque, digamos de la temporada, hay una situación de tranquilidad y sin incidentes en Eldorado y tradicionalmente, los lugares más visitados del municipio son las playas de Ponce y El Vigía, que ya tienen reportes de una alta afluencia durante los fines de semana.

¿Usted ya tiene sus planes para esta Semana Santa?