La entidad necesita levantarse en lo social, claramente, pero también en el aspecto económico. Y tras 21 meses de estar sometidos a las condiciones de violencia que las autoridades no han podido controlar, está claro que comerciantes y empresarios no lo pueden hacer solos.

La crisis de violencia que ha vivido Sinaloa desde hace más de 21 meses ha tenido un impacto en la vida económica y social de la entidad que hasta ahora sigue padeciendo. No hay hasta ahora ni un dato oficial que pueda demostrar lo contrario.

Por más que en los discursos las autoridades reiteren una y otra vez el compromiso que tienen con la población sinaloense, en los hechos, sus compromisos han estado en otro lado.

A quienes gobiernan, ya sea en el ámbito federal o estatales, el interés que han mantenido es que su línea discursiva no se vea alterada y se mantenga como si nada estuviera pasando en Sinaloa desde septiembre de 2024.

Que si hay enfrentamientos armados que aterrorizan a una comunidad, en contraparte hay un afán de poner énfasis en cuántas familias sinaloenses se han visto beneficiadas por alguno de los programas sociales que se encuentran implementados.

Que si los asesinatos en la entidad no han podido controlarse, pues siguen sumando muertos, exponen datos con los que pretenden hacer creer que en Sinaloa la tranquilidad ha regresado.

Que si las empresas y negocios han tenido que cerrar porque la gente no está saliendo a las calles a consumir, ellos insisten en que se están abriendo nuevos establecimientos.

Pero lo que Sinaloa necesita, y lo han dicho las cámaras empresariales y organizaciones civiles, es que el Gobierno, sea el estatal o el federal, en realidad asuma compromisos con la población más allá de lo que se plantea con las estrategias de seguridad.

La entidad necesita levantarse en lo social, claramente, pero también en el aspecto económico. Y tras 21 meses de estar sometidos a las condiciones de violencia que las autoridades no han podido controlar, está claro que comerciantes y empresarios no lo pueden hacer solos.

La crisis, es cierto, la han generado los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad. Pero también es cierto que se ha extendido más allá de lo esperado porque las estrategias seguidas no han sido suficientes. Y se necesita atender ya.