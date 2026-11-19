Aunque la población se siente con más confianza cuando ve a los elementos de las corporaciones vigilando cerca de su entorno, confía poco en que sea efectiva la manera en que se están desarrollando las cosas y sobre todo, los resultados con la estrategia de seguridad

A pesar del despliegue de elementos de seguridad de todos los niveles de Gobierno, Sinaloa sigue registrando hechos de violencia y aún no es posible determinar hasta cuándo va a parar.

Ante esta crisis, no hay que negar que de parte de las autoridades ha habido un esfuerzo por intentar, al menos, frenar los hechos de violencia que brotan en un lado u otro. Pero el solo despliegue, está claro, no ha dado aún los resultados que la población espera.

Y tal vez, la estrategia de las autoridades debe ir más allá del solo despliegue, por miles, de elementos de las fuerzas federales y locales.

Con el paso de los meses, aunque la población se siente con más confianza cuando ve a los elementos de las corporaciones vigilando cerca de su entorno, confía poco en que sea efectiva la manera en que se están desarrollando las cosas y sobre todo, los resultados con la estrategia de seguridad.

Y eso es también una de las tareas que hace falta implementar más allá de los anuncios frecuentes de más despliegue militar y de seguridad y de corporaciones y de unidades sobre Sinaloa, el de generar el respaldo social en las tareas que emprenden.

Porque hasta ahora, ni siquiera sorprende que sucedan hechos violentos en medio del despliegue de seguridad, porque saben que quienes delinquen, están en condiciones de poder hacerlo.

Y la confianza que necesita el despliegue militar y de seguridad que se tienen en algunas regiones de Sinaloa se podrá alcanzar cuando se obtengan resultados tangibles, deteniendo y sancionando a quienes encabezan hechos violentos en sus comunidades.

Sí, se necesita que el despliegue militar que está sobre Sinaloa se mantenga para perseguir y castigar a quienes están ejerciendo actos violentos, pero también, se necesitan los resultados que la gente quiere ver: que no haya más violencia.

Mientras no se ajuste la estrategia y se generen los resultados necesarios, los anuncios sobre el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa serán insuficientes para que la población siga confiando en ellos.