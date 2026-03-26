El trabajo de las autoridades y de prestadores de servicios turísticos está enfocado en ofrecer la certeza de que visitar Sinaloa puede ser seguro y para ello está el despliegue de corporaciones de los diferentes niveles de Gobierno para resguardar tanto carreteras como zonas urbanas y sitios recreativos. Sin embargo, una de las tareas más intensivas es revertir la percepción que se tiene sobre Sinaloa y sobre Mazatlán en las redes sociales...

En Sinaloa, las autoridades han estado realizando un esfuerzo para recuperar la confianza en el turismo nacional y que regrese en un período clave para la actividad turística, que es el de Semana Santa.

Los hechos ocurridos en meses anteriores han pesado en la percepción de seguridad que se tiene en destinos como Mazatlán y ha generado recelo hacia otras regiones donde se han tenido problemas de inseguridad.

La apuesta para recuperar la confianza está, sin lugar a dudas, en Mazatlán, al ser el destino sinaloense que más desarrollo tiene en la actividad turística, aunque en general, se implementan acciones para que los visitantes lleguen a sus diferentes regiones.

Porque esa es una de las ventajas que tiene Sinaloa, que los visitantes lo mismo pueden quedarse en Mazatlán que viajar hasta el sur del Estado o bien, visitar algunas de las opciones que se tienen en el centro y norte de la entidad.

Y sí, el trabajo de las autoridades y de prestadores de servicios turísticos está enfocado en ofrecer la certeza de que visitar Sinaloa puede ser seguro y para ello está el despliegue de corporaciones de los diferentes niveles de Gobierno para resguardar tanto carreteras como zonas urbanas y sitios recreativos.

Sin embargo, una de las tareas más intensivas es revertir la percepción que se tiene sobre Sinaloa y sobre Mazatlán en las redes sociales.

El entorno digital se ha convertido en un repositorio de experiencias, donde están quienes han resaltado sus buenas experiencias cuando han acudido a algún destino sinaloense, como en Mazatlán, y otros quienes alientan a no hacerlo.

A Sinaloa le conviene que el turismo regrese, porque de eso depende parte de la economía en la entidad, y sólo podrá lograrlo si es capaz de recuperar la confianza durante el próximo período vacacional.

Si, aún hay mucho por hacer en materia de seguridad y las autoridades están obligadas a responder, pero también, está pendiente que la economía se reactive para que se permita revertir el impacto negativo que se ha tenido durante los últimos meses y el turismo puede ser una de esas llaves.