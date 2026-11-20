La ironía de conmemorar la Revolución Mexicana en el Sinaloa actual salta a la vista en las propias decisiones mientras la inseguridad y el desgaste de los habitantes cae en el hartazgo

Cada 20 de noviembre, el discurso oficial desempolva el nombre de los caudillos para recordarnos que hace 116 años un pueblo se levantó contra la opresión en busca de justicia, tierra y libertad.

En Sinaloa, sin embargo, ese relato choca frontalmente con una realidad que lleva más de dos años desangrando la vida cotidiana: una entidad atrapada entre retenes, desapariciones, homicidios diarios y una normalidad simulada que lo rebasa.

La ironía de conmemorar la Revolución Mexicana en el Sinaloa actual salta a la vista en las propias decisiones mientras la inseguridad y el desgaste de los habitantes cae en el hartazgo.

Durante los últimos 24 meses, Sinaloa ha acumulado miles de homicidios, privaciones de la libertad y desplazamientos en zonas rurales, mientras la respuesta estatal oscila entre el despliegue reactivo de fuerzas federales y una narrativa oficial que intenta medir la tranquilidad por la ausencia de incidentes en eventos blindados.

Llamar “hechos aislados” a una violencia estructural que afecta a la ciudadanía, paraliza economías locales y mantiene en vilo a familias enteras es una forma de abdicar a la autocrítica.

La Revolución Mexicana, más allá de la mitología escolar, fue una exigencia radical de Estado de derecho frente a un poder incapaz de garantizar dignidad y justicia. Hoy, en Sinaloa, honrar esa memoria no pasa por vestir a niños de adelitas y revolucionarios bajo la vigilancia de convoyes armados, ni por discursos que confunden resiliencia ciudadana con resignación.

Si alguna vigencia tiene el 20 de noviembre en estas tierras, es la de recordarnos que la paz no se decreta ni se maquilla con actos protocolarios: se conquista devolviéndole a la gente el derecho más elemental de cualquier república, que es salir a la calle sin miedo.