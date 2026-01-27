La crueldad extrema del hecho de ayer nos hace revivir las cifras que el año pasado dio a conocer la organización Causa en Común en su informe periódico titulado “Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto”, en el cual Sinaloa aparece como la entidad con el mayor número de atrocidades registradas y publicadas por medios de comunicación con 374 hechos en ese semestre, con un total de 428 víctimas.

La aparición de un cuerpo ayer en una concurrida avenida de Culiacán con horribles signos de violencia y tortura, al estar mutilado y desollado, nos grita que esta guerra que padecemos no está ni cerca de llegar a su fin.

La crueldad extrema de este hecho nos hace revivir las cifras que el año pasado dio a conocer la organización Causa en Común en su informe periódico titulado “Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto”, que desde 2020 publica por trimestre o por semestre.

El último publicado fue el que abarca enero-junio de 2025, en el cual Sinaloa aparece como la entidad con el mayor número de atrocidades registradas y publicadas por medios de comunicación con 374 hechos en ese semestre, con un total de 428 víctimas.

Masacre (asesinato de tres o más personas); fosa clandestina (cuerpos o restos humanos enterrados o semienterrados); mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres (desmembramiento o disolución); calcinamiento (uso del fuego sobre el cuerpo, para producir quemaduras de diversos grados o carbonización); asesinato con tortura (en el cual se inflige intencionadamente a una persona dolor y sufrimiento extremo); asesinato de niños y adolescentes (personas menores de 18 años); asesinato de funcionarios y actores relevantes en materia de seguridad; desplazamiento forzado...

Son algunas de las categorías registradas en el informe, y desgraciadamente en Sinaloa las vemos como algo cercano, común, casi normal.

Y ayer, desgraciadamente, un solo hecho vino a echarnos en cara esa realidad.