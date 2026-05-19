Cuba, un país por reconstruir

Los cubanos, incluso, ya tienen lista una ley de transición para la isla, mientras en Cuba comienza el régimen a hacerse a la idea de que ha llegado la hora de negociar su salida... ¿Se cumplirá por fin la hora del cambio en Cuba?

“Se acerca la hora de un cambio en Cuba”. ¿En cuántas ocasiones se ha escuchado esta frase?... Cuando se desintegró la Unión Soviética y cayó el Muro de Berlín, cuando murió Fidel Castro, cuando se jubiló Raúl Castro y, sin embargo, Cuba continúa, ahora a oscuras, cerrada a cal y canto por el comunismo.

Con Donald Trump encima y la decisión de Estados Unidos de acabar para siempre con el régimen castrista y abrir la isla a una economía de mercado y a la democracia, parece que hoy por fin nos acercamos a esa fecha, la del cambio, la de la apertura, pero, ¿y si ocurriera?

Para empezar, habría que reconstruir el país desde sus cimientos. Casi 70 años de una dictadura comunista han destruido la planta productiva de todos los sectores económicos, quizá se salva la hotelería, debido a que se encuentra en manos de extranjeros, todo lo demás está en el suelo o no existe.

Sin combustibles, ni recursos, la mayor parte de la industria está sustentada en tecnología de la era soviética, trozos de fierro viejo carcomidos por la sal y la humedad de la isla tropical, además de décadas de robo hormiga.

La solución parece estar a unos kilómetros de Cuba, en Florida, donde el exilio cubano tiene los recursos necesarios y la disposición para reconstruir la isla por completo. A cambio, sólo piden democracia, libre mercado y certeza jurídica, algo impensable en la ideología de los Castro.

Los cubanos exiliados se encuentran organizados en varios grupos, todos afines a Marco Rubio, el político de orígenes cubanos encumbrado por Trump, y uno de los más interesados en acelerar los cambios en la isla.

Los cubanos, incluso, ya tienen lista una ley de transición para la isla, mientras en Cuba comienza el régimen a hacerse a la idea de que ha llegado la hora de negociar su salida. ¿Se cumplirá por fin la hora del cambio en Cuba?