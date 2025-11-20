El tema de la seguridad es de urgente atención, en eso nadie lo duda, pero sólo hace falta que las autoridades y legisladoras también lo asuman para definir los recursos que se le van a asignar para hacerle frente a las necesidades que presenta.

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos del que dispondrá el Gobierno de México para 2026, ahora viene el turno para definir los montos y los rubros en los que se gastarán los recursos públicos en Sinaloa y sus municipios.

Y cada uno de los rincones de la entidad tiene sus propias necesidades, que requieren de una atención de parte de las autoridades y que también deben atenderse.

Uno de esos temas, sin duda, es el de la seguridad, que requiere un cambio en la manera en cómo se ha estado administrando, con fondos incluidos.

El tema de la seguridad es de urgente atención, en eso nadie lo duda, pero sólo hace falta que las autoridades y legisladoras también lo asuman para definir los recursos que se le van a asignar para hacerle frente a las necesidades que presenta.

Y sí, hay una crisis de violencia de más de un año a la que se ha intentado contener con el apoyo de las fuerzas federales en las zonas donde se presentan problemas. Pero una política pública en materia de seguridad va más allá de las acciones reactivas que hace el Gobierno.

Es urgente que una política que apueste en la construcción de un proyecto de seguridad a largo plazo, con corporaciones con el personal suficiente para atender las necesidades de sus regiones, con el equipamiento adecuado y sobre todo, con la capacidad para atender y contener delitos.

La manera en que hasta ahora se ha administrado la seguridad en Sinaloa ya no está dando resultados, sobre todo cuando son las corporaciones comunitarias las que menos recursos y personal tiene.

Y la posibilidad de recuperar las condiciones de seguridad en Sinaloa tiene que partir de sus comunidades, con espacios seguros, con personal suficiente y con agentes con la capacidad necesaria para la atención y contención de delitos.

Y aunado a ello, desde luego, está todo el aparato estatal de seguridad con sus corporaciones, sus unidades de investigación, con los impartidores de justicia y la infraestructura de vigilancia necesaria.

Sí, suena mucho, pero en algún momento se tiene que empezar y transformar. Porque vale la pena tener un Sinaloa seguro.