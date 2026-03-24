De cara a la Semana Santa

Los focos rojos para las carreteras y las zonas de playa son los que no habrán de desatenderse, pues los incidentes y accidentes es importante prevenirlos, tanto en las vías de desplazamiento como en los centros recreativos y donde hay alta concentración de bañistas.

Parece que el año acabara de iniciar y ya está aquí la Semana Santa, y hablar de este tema en Sinaloa es, ante todo, el tema de la seguridad.

Ni siquiera nos referimos a la seguridad en cuestiones de hechos de alto impacto, que por supuesto debemos considerar, pero debemos enfocarnos más en la seguridad vacacional, principalmente en playas y carreteras, que son los puntos más sensibles en cuanto al turismo de esta época del año.

Pese a todos los pronósticos que pudieran darse negativos, debido a la crisis de inseguridad y violencia que se vive en la entidad desde septiembre de 2024, la vocación turística de nuestro estado, principalmente en Mazatlán, no declina y son dos semanas vacacionales de alto flujo de gente moviéndose por aire, tierra y hasta mar.

Las autoridades ya anunciaron el Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, y en especial en el puerto se contempla la movilización de 2 mil 500 elementos de las diferentes corporaciones de los tres niveles de Gobierno, y militares, para custodiar la región.

Y no es para menos, son 2.6 millones de visitantes los que se esperan en Sinaloa durante esta Semana Santa, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno estatal.

En Mazatlán se proyecta una ocupación hotelera de alrededor del 84 por ciento.

Así que los focos rojos para las carreteras y las zonas de playa son los que no habrán de desatenderse, pues los incidentes y accidentes es importante prevenirlos, tanto en las vías de desplazamiento como en los centros recreativos y donde hay alta concentración de bañistas.

Dentro de la vulnerabilidad que vive Sinaloa por la crisis violenta, es importante reforzar todo para que al menos en Semana Santa, se cumplan las expectativas de moverse seguro por el estado.