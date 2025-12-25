Promover que haya armonía y unidad solo podrá alcanzarse cuando la población se sienta con la seguridad de que puede mirar al otro y sumarse en tareas comunes

Para quienes celebran la Navidad, se trata de un evento que además de conmemorar en la Iglesia Católica el nacimiento de Jesús, sirve también para reflexionar sobre lo ocurrido en el año y apostar por mejorar para el siguiente.

Y en esta temporada, los mensajes oficiales se centran en expresar los mejores deseos para la sociedad.

En Sinaloa, para la mayoría de la población la coincidencia es en el deseo de que la paz y la seguridad sean restablecidas.

Porque no se puede ser una mejor persona y una mejor sociedad si no están las condiciones dadas para llevar una vida en las condiciones ideales.

En la situación que atraviesa la entidad, con más de 15 meses de una violencia continua y prolongada protagonizada por facciones del crimen organizado, la población procura su bienestar y su protección por encima de todos.

Y aunque en términos de la religión y el cristianismo uno de los llamados constantes es la posibilidad de ser solidarios con el otro, se convierte en una tarea complicada para la mayoría de la población.

Impulsar la solidaridad y la atención al otro, solo podrá ser posible cuando el Estado mexicano sea capaz de restablecer las condiciones de seguridad y de paz en Sinaloa.

Convocar a ser un ciudadano responsable podrá tener sentido solo si en cada calle, comunidad o ciudad es posible que pueda desarrollar sus actividades de sustento sin ningún tipo de riesgo.

Y todo ello solo puede alcanzarse cuando la seguridad y la paz sea restablecida y los espacios públicos recuperados.

Los tiempos, en más de 15 meses, lastimosamente han sido dominados por la actividad de los criminales y aún no se tiene claro cuándo pueda terminar y sobre todo, cuándo el Estado mexicano sea capaz de aplicar las leyes.

La Navidad es el momento para pedir deseos y sin duda, para Sinaloa lo que se anhela, es la seguridad, la paz, la tranquilidad y la prosperidad para todos. Ojalá que pronto pueda ser concedido.