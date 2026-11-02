Honrar a los muertos en este contexto exige más que nostálgica contemplación. Exige que la memoria sea también dignidad, protesta y exigencia de justicia

Hoy Día de Muertos México vuelve a tender puentes hacia el más allá en una festividad donde la memoria desafía al olvido y la devoción se impone a la ausencia.

Sin embargo, este 2 de noviembre, la festividad cobra un matiz dolorosamente singular en Sinaloa.

Mientras los altares se llenan de fotografías enmarcadas, pan de muerto y veladoras, la entidad arrastra una cifra desgarradora que trasciende el mito y la tradición. En poco más de dos años de una sangrienta disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, el estado acumula 4 mil 130 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.

Son números que tienen rostro, nombre y familias que hoy no buscan una visita espiritual en el altar de su hogar, sino una respuesta en fosas, predios y expedientes judiciales.

En Sinaloa, la muerte no siempre llega por el paso natural del tiempo ni en la paz del lecho. Ha llegado arrebatada en las calles, en la incertidumbre del “no saber” que carcome a miles de hogares donde la veladora no se enciende para recordar al que ya se fue, sino para iluminar el regreso del que falta.

Honrar a los muertos en este contexto exige más que nostálgica contemplación. Exige que la memoria sea también dignidad, protesta y exigencia de justicia. Que las flores de cempasúchil no sólo adornen el camino del recuerdo, sino que guíen la conciencia colectiva hacia una paz que Sinaloa necesita con urgencia.