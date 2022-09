Dique institucional

Va por México es un intento de oponer un frente sólido a la llamada Cuarta Transformación y su aparato político, Morena, y aunque de lejos se veían las contradicciones entre sus dirigentes y sus formas de abordar la política ahora que son oposición, los recientes hechos parecen mostrar que con un mejor entendimiento se puede poner un dique a los intentos hegemónicos del partido en el poder.

Mucho se hablaba de la endeble amalgama que cohesionaba la alianza de tres partidos tan disímbolos como Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el De la Revolución Democrática, alianza que lleva en sí misma situaciones y maneras diferentes de ver las soluciones para un país tan grande como México.

Es sabido que dentro del PRI se viven desacuerdos, principalmente por los audios que exhiben a su dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, implicado en componendas de sumas millonarias, audios que son dados a conocer por una operadora de la Cuarta Transformación, la ex priista, ex perredista, ex emecista y ahora morenista, Layda Sansores San Román, actual Gobernadora de Campeche.

Esto ha provocado que en el PRI haya voces que piden la cabeza del famoso ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

Después de eso, el líder del Partido Acción Nacional anunció la ruptura de la alianza con el PRI, debido al voto del tricolor a favor de la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, propuesta precisamente por una legisladora priista; discutida, votada y aprobada en la Cámara de Diputados el miércoles 14 de septiembre.

Esa magistral jugada del Revolucionario Institucional en la Cámara baja para adherirse a una propuesta que sabían que funcionaría para atraer simpatías del ala de Morena, sin importar dejar colgados a sus aliados de Va Por México, quedó retenida por lo pronto en la Cámara de Senadores el miércoles 21 de septiembre.

Entonces la anunciada ruptura del PAN camina ahora en el entendimiento que los tres partidos de la alianza tienen diferentes visiones de México y es natural que haya propuestas que no comulguen con sus ad láteres.

Esto es un llamado de atención para Morena, que tuvo que recular para evitar un descalabro mayor al insistir con la iniciativa de reforma el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución para que el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta 2028.