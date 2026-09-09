¿Y cuántos gobernantes se requerirán para que sus promesas de trabajar y dar respuesta a la crisis se conviertan en acciones que permitan recuperar recuperar la confianza de la población de que ahora sí habrá cambios? Porque si bien la respuesta ha sido de un mayor despliegue de las diferentes corporaciones, sobre todo de elementos federales, lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente y las consecuencias de vivir sometidos a la violencia del crimen organizado se siguen multiplicando.

¿Cuánto tiempo se requerirá para que Sinaloa pueda recuperar la paz y las comunidades estén en condiciones de vivir como lo podían hacer hasta antes de septiembre de 2024?

Porque tras dos años de crisis generada por grupos del crimen organizado, la población no puede seguir sometida al temor que los hechos de violencia que se genera en las calles de las diferentes comunidades de Sinaloa.

¿Cuántos miles de elementos de las fuerzas federales requerirá el Estado para que en realidad funcione el blindaje contra los hechos violentos y la sociedad pueda recuperar la tranquilidad?

Porque a pesar de que las calles se llenen de militares, marinos y agentes federales, los grupos delictivos siempre han podido encontrar en estos dos años los espacios para atacar y generar el terror en las diferentes regiones.

¿Cuántos puntos porcentuales se necesitan reducir más para que ahora sí, la gente sienta que en realidad, la violencia ha bajado y no estar a la expectativa de que la baja incidencia solo es pasajera, pues de un momento a otro, las células delictivas volverán a actuar?

Porque por más discursos que se hagan tratando de resaltar que las cifras de hoy están mejor que hace un año, o dos, y que incluso puede haber razón en ello, la realidad es que las comunidades de Sinaloa, sobre todo en el centro y sur de la entidad, se siguen sintiendo indefensas.

¿Y cuántos gobernantes se requerirán para que sus promesas de trabajar y dar respuesta a la crisis se conviertan en acciones que permitan recuperar recuperar la confianza de la población de que ahora sí habrá cambios?

Porque si bien la respuesta ha sido de un mayor despliegue de las diferentes corporaciones, sobre todo de elementos federales, lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente y las consecuencias de vivir sometidos a la violencia del crimen organizado se siguen multiplicando.

Sinaloa sigue en crisis, las cifras así lo demuestran y necesita, después de dos años, el momento en que las cosas comiencen a cambiar para que su gente se vuelva a sentir segura.