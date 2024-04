Aunque habrá eventos y lugares de avistamiento del fenómeno en todos los municipios del estado, le recordamos lo que señalan los expertos: el eclipse se verá desde cualquier punto del estado, así que el mejor lugar para verlo es desde su casa con su familia.

Cuando en 1991 se anunció que el 8 de abril de 2024 sería el siguiente eclipse total de sol que se podría ver en nuestro País, hubiera podido parecer lejano. Pero hoy llegó ese día y en todo Sinaloa nos alistamos para presenciar el fenómeno astronómico.

Por nuestra entidad entera pasará la sombra de la luna tapando el sol y aunque solo en el sur del estado habrá una oscuridad del 100 por ciento durante algunos minutos, lo cierto es que en el centro y norte del estado también se apreciará la inusual posición de la luna sobre el sol.

Mucho se ha hablado ya de las precauciones que hay que tomar en torno al fenómeno, pero no está de más recordarlo: no mirar directamente al sol cuando esté el eclipse, sino hacerlo con lentes especiales para ello, pues la radiación podría dañar la retina. Durante los minutos de oscuridad total en la región donde habrá 100 por ciento de oscuridad, pueden no usarse los lentes.

Lo mismo es proteger cámaras y celulares si se quiere tomar una foto del eclipse, pero la realidad es que le recomendamos mejor disfrutar a su alrededor, pues de hecho tratar de tomar imágenes del eclipse no es nada sencillo.

Y aunque habrá eventos y lugares de avistamiento del fenómeno en todos los municipios del estado, le recordamos lo que señalan los expertos: el eclipse se verá desde cualquier punto del estado, así que el mejor lugar para verlo es desde su casa con su familia.

Tome precauciones y prepárese para disfrutar. Esto que hoy presenciaremos no es cosa de todos los días, ni de todos los años.