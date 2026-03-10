Ecos de un 8M

Las luchas son muchas, son fuertes y son tristísimas, no se deben desviar entre si es vandalismo o si es iconoclasia... no esperemos todo un año más para prestar atención

Las manifestaciones que con motivo del Día de la Mujer se realizaron en Culiacán, Mazatlán y numerosas ciudades del País retumbaron así:

“Salía a su trabajo, pero se la llevaron”... “¡No estamos todas, nos falta Renata!”... “No fue homicidio. Fue feminicidio”... “Aún falta Cecilia”... “Brenda, viva te queremos”... “Falta Rubí”... “Falta Glorimar”...

“En memoria de nuestras mexicanas víctimas de feminicidio”... “Vivas nos queremos”... “No fue un error fue violencia”...

“Si mañana falto yo, préstame tu voz”... “Hoy mi voz no puede hablar, pero mi familia sí”... “Soy el grito que mis abuelas ahogaron”... “Alzo la voz para que mañana no falte ninguna maestra o alumna en su salón”.

“Ni una más”... “Más mujeres en la ciencia, menos en las estadísticas”... “Libres, vivas y sin miedo”... “Sinaloa feminicida”... “La impunidad también mata”... “Quiero un Estado presente y sensible”...

“Deudor alimentario”... “Pensión digna. Los niños lo merecen. No más burocracia”... “Deudor de pensión alimenticia, hazte responsable de todos tus hijos”...

“El Verde, Concordia, nunca más”... “La sierra resiste”... “¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?”...

“México no sólo duele, mata”... “México lindo y querido... y machista, misógino, feminicida”... “Presidenta, no llegamos todas”...

Las luchas son muchas, son fuertes y son tristísimas, no se deben desviar entre si es vandalismo o si es iconoclasia... no esperemos todo un año más para prestar atención.