Educar a los bikers

El encuentro de bikers en Mazatlán, que atrae tanto a participantes foráneos como a locales, debería ser utilizado como un encuentro en el que se fortalezca la educación vial para que la cultura en las calles pueda irse mejorando.

Esta semana Mazatlán es la sede de una nueva edición de la Semana de la Moto, un evento que ha logrado posicionarse en diferentes ámbitos y que atrae a miles de turistas para disfrutar de ese encuentro.

Muchos de quienes participan en ella tienen una amplia experiencia en el uso de las motocicletas, sobre todo por la seguridad que implica viajar en carreteras en largas distancias.

Y muchos de ellos saben que en esos trayectos, tal como ocurre en las ciudades, hay reglas de circulación y hay medidas de seguridad que se deben acatar por el bien de su integridad física, y de su equipo, así como de los otros.

Y se nota en la ciudad quiénes han generado esa conciencia y su comportamiento se ajusta en el respeto a las reglas de tránsito y su contribución a la seguridad vial.

La concentración de miles de motociclistas durante este fin de semana en Mazatlán seguro será un aliciente para el puerto, pues la llegada de visitantes hace que la derrama económica se note en diferentes sectores de la ciudad.

Y debería ser también un aliciente para las autoridades para generar conciencia en el resto de los motociclistas sobre la importancia, y la obligación que tienen, de respetar las reglas de Tránsito cuando circulan en las zonas urbanas.

Las estadísticas frecuentes señalan que en Sinaloa, los motociclistas siguen siendo parte importante de los accidentes que se registran en la entidad.

Y una de las hipótesis que se plantean es que la educación vial que se presenta en la mayoría de los conductores de motocicletas son nulas y eso se nota en las calles.

La mayoría circula como quiere, por donde puede hacerlo, muchos de ellos muestran poco respeto hacia los señalamientos viales y sobre todo, las sanciones que se implementan son escasas.

El encuentro de bikers en Mazatlán, que atrae tanto a participantes foráneos como a locales, debería ser utilizado como un encuentro en el que se fortalezca la educación vial para que la cultura en las calles pueda irse mejorando.