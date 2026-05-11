El ataque con mensaje

Por eso llama tanto la atención que este fin de semana se haya atacado a balazos una propiedad del hoy Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas, al oriente de Culiacán

Durante la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, a la que sobrevivimos desde el pasado 9 de septiembre de 2024, una de las actividades que los grupos armados han realizado por quizás ya cientos de veces, es el ataque y a veces incendio o vandalismo en las casas habitación.

Desde siempre se ha tenido en cuenta que este tipo de ataques, más que para hallar y dañar víctimas, son para enviar mensajes muy claros de un bando a otro.

Es como decir “te tenemos ubicado”, es dañar o incendiar para decir “no vuelvas”, para reventar lugares o puntos de venta de artículos o servicios ilegales, o incluso hacérselo a Pedro, para que lo vea Juan.

Por eso llama tanto la atención que este fin de semana se haya atacado a balazos una propiedad del hoy Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas, al oriente de Culiacán.

Incluso ya se difundieron videos con detalles muy evidentes que están planeados para comprobar o hacer creer.

El video muestra a al menos dos personas en un automóvil que llegan a la propiedad y disparan sin un blanco fijo, simplemente desparraman plomo por la fachada de la casa del también ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de hecho se dice que esa casa la adquirió y habitó justo en aquellos ayeres.

Rocha Moya ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, luego de hacerse públicas acusaciones en su contra desde una Corte de Nueva York, que lo involucra en actividades o colinda vías con el Cártel de Sinaloa.

De por si las redes sociales ya habían ardido cuando “El Mayo” Zambada, tras su rapto y entrega a las autoridades de los Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, y envió una carta para aclarar que le tendieron una trampa al haber sido citado a una supuesta reunión en la que estaría presente Rocha Moya.

Y también existía ya la sospecha de que durante el día de la elección que lo llevó a la Gubernatura, el propio Cártel realizó una operación para amarrar su victoria.

¿Usted ya se imagina de dónde o qué dice el mensaje tras el ataque a la casa de Rocha Moya?