El legado de Maquío

Hoy es el aniversario luctuoso número 36 de Manuel “Maquío” Clouthier, el sinaloense que pasó a la historia por hacerle un “boquete” al sistema, que con su lucha dejó huella en la democracia mexicana y que siempre será recordado por su contribución en el liderazgo empresarial y político de México.

Aquí algunas frases extraídas del libro Palabra de Clouthier, el tomo 2 subtitulado El candidato, con los artículos de su puño y letra publicados por el diario El Universal entre 1985 y 1988:

“Educar en la libertad y la responsabilidad es mucho más difícil que hacerlo en el paternalismo y el autoritarismo”.

“México quiere cambiar, necesita cambiar. Nuestra nación exige cambiar porque sólo en la libertad, en lo político y económico, cultural e ideológico, podremos sacar avante esta magna tarea que es el desarrollo integral de nuestro pueblo y nuestro México querido”.

“Nuestro querido México tendrá muchas más posibilidades de éxito cuando más mexicanos hagan las cosas sin miedo, porque están a gusto, y porque están convencidos de la causa y las personas que encabezan la lucha

“Que no nos detenga la pereza, que no nos retrase el temor, que no nos confunda la mentira y la desinformación”.

“Ningún hombre es una isla. Lo que a ti te afecta me afecta a mí. Solidaridad es la capacidad que tenemos los humanos de conjuntar voluntades por encima de las diferencias y a pesar de nuestras divergencias en aras de un objetivo superior que en este caso es México”.

“El pueblo, el mandante (el que manda) tiene que hacerle entender a las autoridades que su función es de servicio y que el que no lo entienda tendrá que irse a su casa y dejar el lugar a los que sí tengan pasión por servir”.

El legado que nos dejó Maquío es en acciones, letras y palabras... continúa intacto y nos deja la consigna de hacerlo cumplir, pues aún ahora, más de tres décadas después, todos hemos quedado a deber.