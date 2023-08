La Secretaría de Educación Pública desde el principio señaló que no dará marcha atrás a la distribución de los textos escolares, a pesar de que el tema llegó al nivel de amparos, y de que varios gobernadores han asegurado que no serán repartidos en las escuelas de sus estados. No así en Sinaloa, que el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que los libros en las escuelas del estado habían sido ya dispersados.

Hoy regresan los alumnos de educación básica y es un retorno histórico, ya que en el ciclo escolar que arranca este lunes o sea el 2023-2024, se aplicará un nuevo esquema nacional de educación. Este modelo es la Nueva Escuela Mexicana, en el que se han reformado los materiales educativos y los contenidos de aprendizaje. Como todo nuevo programa no ha estado exento de críticas e incluso polémicas que han llegado hasta niveles políticos de confrontación. En esta Nueva Escuela Mexicana se incluyen los nuevos libros de texto gratuitos que han originado grandes polémicas que han polarizado opiniones dentro de la comunidad educativa, maestros, madres, padres de familia y autoridades, especialistas y comunicadores, debido a sus contenidos. La Secretaría de Educación Pública desde el principio señaló que no dará marcha atrás a la distribución de los textos escolares, a pesar de que el tema llegó al nivel de amparos, y de que varios gobernadores han asegurado que no serán repartidos en las escuelas de sus estados No así en Sinaloa, que el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que los libros en las escuelas del estado habían sido ya dispersados. Para este nuevo esquema, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa realizó talleres intensivos de formación continua. Estos talleres fueron realizados durante el verano y se informó que asistieron cerca de 50 mil docentes. Pero bueno, fuera de polémica regresan las prisas, el caos vial, el desembolso por el gasto en útiles, ropa y zapatos. El Gobierno estatal tiene un programa para repartir útiles, uniformes e incluso zapatos escolares gratuitos, y hasta ayer domingo continuaba el canje de estos. Así que hoy unos 500 mil estudiantes regresan a las aulas, y no sólo llevarán muchos ropa de estreno, sino también les tocará iniciar una nueva historia dentro de la educación en México. El tiempo, los maestros, y sobre todo los alumnos serán los primeros en palpar las fallas o logros de esta Nueva Escuela Mexicana.