El tamaño de la herida

Es obvio que el número de vehículos recuperados, que es el que reportan las fuentes federales, es solo una parte del total de las denuncias del robo de vehículos

La noticia de que el valor de los vehículos recuperados en Sinaloa supera los mil millones de pesos, en lo que va de esta crisis de inseguridad por la que atravesamos, propiciada por la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, nos da un estimado del tamaño del golpe contra el patrimonio de los sinaloenses.

Y es que es obvio que el número de vehículos recuperados, que es el que reportan las fuentes federales, es solo una parte del total de las denuncias del robo de vehículos.

El valor económico de los vehículos recuperados, tras contar con reporte de robo, asciende a mil 137 millones de pesos, de acuerdo con datos proporcionados por corporaciones federales, con corte al final de 2025 y desde que inició la crisis el 9 de septiembre de 2024.

Esta estimación corresponde a un total de 3 mil 790 unidades localizadas, según autoridades federales y que compartió a Noroeste el experto en estadísticas de seguridad, Javier Llausás Magaña.

Los números con los que muestra la Fiscalía General del Estado también tienen una discrepancia y obvio que es mayor al número del total de denuncias.

Imagínese, desde el inicio del periodo considerado como crisis de seguridad, se han reportado 10 mil 638 vehículos robados vehículos robados en Sinaloa, con un promedio de 18.2 al día.

Por estos números podríamos deducir que el boquete en el patrimonio de los sinaloenses ya superó los 3 mil millones de pesos. Impresionante que esto pueda pasar en pleno 2026.