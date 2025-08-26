La verdad es que después de decenas de delincuentes detenidos es fecha que no nos hemos enterado de ningún nombre relevante, ni de políticos ni de grandes militares en la nómina de los narcos.

Estados Unidos todo lo convierte en un espectáculo y las presentaciones de los delincuentes ante un juzgado o ante los medios de comunicación siempre han sido el colofón de una mala película.

En el seguimiento al juicio en contra del narcotraficante sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada, ayer fue el turno del capo para presentarse ente un juez con el guión preestablecido donde el delincuente acepta su culpabilidad a cambio de concesiones de sus jueces, en este caso le han ofrecido librarlo de la pena de muerte a cambio de su confesión.

Y “El Mayo” la ha aceptado, atrás quedaron sus aliados y el famoso código del silencio, los capos mexicanos lo primero que hacen al llegar a Estados Unidos es comenzar a “cantar”.

Y cuando canta un capo se ponen a temblar sus cómplices. Bueno, eso es lo que siempre esperamos, pero la verdad es que después de decenas de delincuentes detenidos es fecha que no nos hemos enterado de ningún nombre relevante, ni de políticos ni de grandes militares en la nómina de los narcos.

La realidad es que de poco o nada ha servido todo el espectáculo que se monta después de las detenciones para frenar el negocio de las drogas, tras las rejas están “El Chapo”, “La Barbie”, “El Mayo”, “El Licenciado”, Ovidio, Joaquín... y un largo etcétera, y todo sigue igual.

La justicia en el negocio del narco, si llega, lo hace tarde, muy tarde, y mal. Mientras juzgan a unos, otros continúan el negocio, sin que ninguna autoridad haya sido capaz de poner un freno a uno de los negocios más rentables y dañinos del mundo.

Y mientras pasan meses para saber si “El Mayo” por fin confesará quiénes eran sus socios en sus negocios, la violencia y la inseguridad continúan destruyendo a miles de familias, negocios e inocentes en Sinaloa.

Ayer fue el turno de “El Mayo”... ¿y de la sociedad sinaloense cuándo?