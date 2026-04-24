Equilibrio

Importa que se instalen proyectos como el de la planta de metanol en Topolobampo, por las implicaciones que representa transformar la región en una de crecimiento más acelerado... Y sí, los reclamos de colectivos que exigen el cuidado al medio ambiente no está peleado con las posibilidades de que proyectos industriales también se desarrollen.

Sin duda Sinaloa necesita del impulso de proyectos que ayuden a acelerar el desarrollo industrial que permita diversificar sus actividades productivas.

Es verdad que la entidad se ha destacado por los niveles alcanzados en el aprovechamiento de actividades productivas primarias, como lo es la agricultura y la pesca, pero ha faltado dar los siguientes pasos para ir ampliando las opciones de desarrollo.

También, sin lugar a dudas, los servicios han sido un catalizador para algunas regiones, como puede ser Mazatlán, con la actividad turística, y Culiacán con las prestaciones añadidas a la actividad agrícola, los cuales han ido marcando su desarrollo.

Pero a diferencia de otras entidades en que han ido diversificando y ampliando sus posibilidades de crecimiento económico con la apertura del sector industrial, en Sinaloa ha sido el que menos se ha desarrollado.

Por eso importa que se instalen proyectos como el de la planta de metanol en Topolobampo, por las implicaciones que representa transformar la región en una de crecimiento más acelerado.

Y sí, los reclamos de colectivos que exigen el cuidado al medio ambiente no está peleado con las posibilidades de que proyectos industriales también se desarrollen.

Es claro que experiencias previas, en las que los cumplimientos de las normas de protección al entorno es lo menos que se cumple, hace dudar del impacto que tendrá proyectos de desarrollo como el que se está impulsando.

Pero los errores del pasado que han costado muchísimo en algunas cosas del País no significa que tengan que replicarse en estos tiempos y por eso importa el trabajo que hagan los colectivos, señalando las necesidades de protección y de medidas en las inversiones.

También, el compromiso de las autoridades por garantizar el cumplimiento de las leyes y también de los inversionistas, en diálogo constante con la comunidad para generar la confianza que se necesita.

Por eso, importa que haya un equilibrio entre las necesidades de desarrollo y de inversión que tienen las comunidades, las inquietudes que se generan entre la población y los compromisos de hacer valer lo que las leyes dispongan.