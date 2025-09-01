Esperanza contra terrorismo

Ya vemos más víctimas colaterales, como muchas otras en toda esta crisis de inseguridad por la que atravesamos, que víctimas que se señalan como contra quien iba ese ataque.

Pese a que nos esperanzamos con una baja en la incidencia de hechos de violencia en las últimas dos semanas, el viernes particularmente fue una de esas jornadas memorables por los hechos tan lamentables ocurridos.

Si bien ya había empezado mal, con ataques a balazos en lugares como el pueblo de Tepuche, un par de colonias urbanas de Culiacán y la Unidad de Servicios Estatales, lo peor llegó con el ataque a balazos en el Hospital Civil de Culiacán.

El hecho, además de la empatía por las víctimas por lo trágico, también ha levantado la opinión sobre si ya debemos considerarlo como un ataque terrorista.

Y no es una exageración, pues ya vemos más víctimas colaterales, como muchas otras en toda esta crisis de inseguridad por la que atravesamos, que víctimas que se señalan como contra quien iba ese ataque.

Los vehículos estacionados y el muro junto a las escaleras de la entrada a la zona de urgencias del Hospital Civil son evidencia de lo artero de ese ataque, que las balas buscaron hacer el mayor daño posible a la mayor cantidad de personas.

Volvemos entonces a buscar la manera de tener otra buena racha y esperanzarnos a que todo va a mejorar.