Durante décadas se dijo que en México se producía la mariguana y se traficaba la cocaína pero que era para consumo de los estadounidenses, que aquí no se consumía... hasta que ya no fue así y las cifras de consumo de droga en nuestro País está por las nubes actualmente, siendo un problema de salud y social alarmante.

¿Cómo explicar la intoxicación de dos niños por fentanilo en Culiacán? Lo dijo bien el Gobernador Rubén Rocha Moya ayer en su conferencia Semanera: solo hay dos opciones, o estuvieron cerca de alguien que consumía la droga o de alguien que manipuló la droga, es decir, que trabajaba con ella.

Independientemente del origen en sí, lo cierto es lo grave que esta aún considerada “novedosa” droga ha traído como consecuencia a nuestro estado.

Y aunque continúa la polémica entre que si Sinaloa es o no productor de fentanilo, lo cierto es que las consecuencias de la producción, paso, manipulación o lo que sea que nos toca del maldito proceso, nos deja aquí entre nuestra gente, y peor aún, entre nuestros niños.

Un bebé de menos de 2 años de edad fallecido y uno de 4 años que logró librar la muerte, nos deben cimbrar e indignar.

Ayer precisamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a su gobierno le preocupa el avance de la distribución y comercialización del fentanilo en México... nótese que no dijo producción.

Afirmó que están buscando que México no se “contagie” de lo que está pasando en Estados Unidos, con la cantidad de muertes por consumo de drogas, y dio el dato de que “es una pandemia (en EU) lo del consumo del fentanilo, fallecen 100 mil jóvenes cada año, eso no pasa en nuestro País”, dijo al señalar que están trabajando para que aquí no se estimule el consumo de fentanilo.

Lo cierto es que eso se oye bien en discurso, pero la realidad nos golpea en la cara.

Así que el hecho de que se esté produciendo o solo distribuyendo esta droga sintética que es el fentanilo, pero no consumiendo, seguramente será una falacia dentro de poco, como lo fue con las otras drogas.

Por lo pronto ya estamos poniendo muertos, pese a no ser grandes consumidores, y la prueba está por lo pronto con un bebé de apenas 1 año 7 meses que tuvo la desgracia de estar cerca de la droga.