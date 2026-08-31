FGE: Ineficaz, hasta para informar

La justificación de la FGE para ya no compartir la información es que se apegarán a la información que comparte la mesa de seguridad federal. La decisión significa un retroceso y un sinsentido, tomando en cuenta que la información que genera la coordinación del Gobierno federal carece de los detalles informativos que son necesarios para la ciudadanía de Sinaloa...

El compromiso del Gobierno estatal y organismos como la Fiscalía General del Estado, de informar sobre los detalles que ocurren en Sinaloa durante esta crisis, oficialmente se ha roto.

Ayer, la FGE informó que dejará de emitir su informe de hechos delictivos, que permitía conocer sobre los homicidios, las denuncias de privación ilegal de la libertad y el robo de vehículos, delitos que fueron los principales que se dispararon cuando estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa en territorio sinaloense.

Esto era lo que quedaba de aquellos compromisos que hizo el Gobernador Rubén Rocha Moya, que consistía en un listado de hechos delictivos, explicaciones con detalles de los reportes de incidentes y una conferencia de prensa diaria con el Secretario de Seguridad Pública estatal.

Por su parte, la FGE también comenzó a dar detalles de los incidentes en los que tenía competencia y participaba en la conferencia de prensa.

A la conferencia primero dejaron de asistir los secretarios de Seguridad y de la FGE, y luego pasó de realizarse toda la semana a sólo dos días. También cesaron los reportes definitivamente.

La justificación de la FGE para ya no compartir la información es que se apegarán a la información que comparte la mesa de seguridad federal.

La decisión significa un retroceso y un sinsentido, tomando en cuenta que la información que genera la coordinación del Gobierno federal carece de los detalles informativos que son necesarios para la ciudadanía de Sinaloa, pues se comparten con datos incompletos o inexactos, que reflejan evidente ignorancia del territorio sinaloense, por ejemplo, o que se informa con lapsos posterioridad que a veces se extiende por días.

Lamentable que la FGE, órgano que se supone debe ser autónomo, no pueda tomar sus decisiones ni cumplir sus compromisos.