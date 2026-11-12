La seguridad es un derecho que todos los habitantes en Sinaloa deben disfrutar, pero también el del acceso a la cultura en sus diferentes manifestaciones y su fomento y su organización no debería dejarse de lado de parte de las autoridades, sobre todo, cuando dan resultados y beneficia a todos

En una crisis como la que se vive en Sinaloa, es cierto que la principal demanda de la sociedad es que haya seguridad para todos y que se terminen los hechos de violencia que se han instalado en la entidad desde hace más de dos años.

Pero para que una sociedad se sienta cómoda no basta con que haya un despliegue incontable de elementos de seguridad circulando por avenidas y calles para tratar de contrarrestar la violencia, sino también, demanda de la certeza de que puede disfrutar de los espacios públicos.

Y una de esas actividades que ha funcionado en Sinaloa, a pesar de todo, es la de las actividades culturales. Sí, tal vez no alcance para todos, quizá no lleguen todos, pero sí es al menos un paso que se debería repetir en las diferentes zonas donde la operación del crimen organizado ha limitado las posibilidades de que la gente haga uso de su derecho de utilizar los espacios públicos.

Y no se trata sólo de organizar los grandes eventos con las grandes sinfónicas o las grandes compañías de ballet o de teatro que den renombre a una comunidad, sino espectáculos culturales que sean capaces de fomentar la cohesión social, lo cual ha quedado demostrado, todavía funciona en Sinaloa.

A principios de mes, en Mazatlán el Centro Histórico reafirmó la tradición de su Callejoneada del Día de Muertos, que congregó a miles de personas que están dispuestas a apropiarse de sus calles para celebrar este evento.

Y en Culiacán, también en su Centro, esta semana se puso en marcha la Feria Internacional del Libro, que ha sido un escaparate para que su gente se pueda acercar no solo a los libros, sino también, a diferentes expresiones artísticas que se han organizado en ese mismo espacio para que sus habitantes los disfruten.

La seguridad es un derecho que todos los habitantes en Sinaloa deben disfrutar, pero también el del acceso a la cultura en sus diferentes manifestaciones y su fomento y su organización no debería dejarse de lado de parte de las autoridades, sobre todo, cuando dan resultados y beneficia a todos.