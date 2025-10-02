Fortalecer la prevención

El sarampión está llegando a Sinaloa y es urgente que las autoridades dispongan de un operativo efectivo para contener los casos y evitar la propagación.

Y sí, es verdad que la cultura de prevención de la salud ha sido muy deficiente en el País durante décadas y la gente minimiza los riesgos de contagio ante cualquier proceso infeccioso.

Por eso, más allá de lo reactivo que ahora se necesita para evitar cualquier posible infección hacia otras personas, se hace necesaria la intervención de las autoridades no solo del sector salud para apostar por la prevención de enfermedades.

Es verdad que quienes más saben y tienen claro qué acciones tomar es el personal médico y de enfermería, se necesita que más actores se sumen para que la población tome conciencia sobre la importancia del cuidado personal de la salud.

Por ahora, importa que la cobertura de vacunación en la población vulnerable se intensifique y se garantice el acceso para todos para evitar que esos brotes detectados en Sinaloa tenga un impacto en el resto de la población.

Pero habrá que dar más pasos en todo este proceso, reeducando a la población para que sepa cómo cuidarse no solo ante el sarampión, sino ante la diversidad de padecimientos a que se está expuesto y que muchos de ellos son prevenibles.

Y se hace necesario una intervención en el que además del personal médico, intervengan los educadores, también las áreas vinculadas a sectores productivos y sobre todo, lo más importante, la sociedad.

Sin la participación de la gente, ningún esfuerzo por contener enfermedades o padecimientos que pueden prevenirse será suficiente para evitar que la gente se siga enfermando.

No hace falta que surja una nueva crisis sanitaria. Se necesita empezar a trabajar para que las personas con enfermedades sean menores a las que hoy se tienen.