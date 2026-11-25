Si bien las dos ciudades de las más importantes de Sinaloa enfrentan una situación crítica debido a la confrontación de grupos del crimen organizado, la realidad que priva sobre el resto de los municipios de la entidad también requiere de que las corporaciones locales se vean fortalecidas.

Tras más de dos años de la crisis de violencia que ha padecido Sinaloa, el Gobierno de México ha iniciado un proceso de entrega de equipo para fortalecer a las corporaciones de la entidad para mejorar su capacidad operativa.

Pero el apoyo no ha llegado para todos. Las patrullas y equipo especial se han entregado a la Policía Estatal Preventiva y a las policías municipales de Mazatlán y Culiacán.

Si bien las dos ciudades de las más importantes de Sinaloa enfrentan una situación crítica debido a la confrontación de grupos del crimen organizado, la realidad que priva sobre el resto de los municipios de la entidad también requiere de que las corporaciones locales se vean fortalecidas.

Y de esas condiciones, todos los niveles de Gobierno están enterados cuando las policías locales se ven rebasadas por las operaciones de las organizaciones criminales y se hace necesario fortalecer la vigilancia con corporaciones estatales o federales.

Y si algo ha dejado en claro la crisis, es que las policías locales se han rezagado tanto en recursos materiales como humanos, que han sido incapaces de frenar el crecimiento que han tenido en sus regiones las actividades y los grupos delictivos.

Por eso importa que, después de dos años de una crisis violenta que no cesa, las estrategias de seguridad partan de dar a las policías locales las herramientas y los recursos suficientes para poder atender y garantizar la seguridad en sus comunidades.

Desde luego que los apoyos que el Gobierno de México ha decidido canalizar hacia la entidad importan para poder atender parte de las limitaciones que tienen las corporaciones locales.

Ahora, lo que sigue es que ese ánimo de fortalecer a las corporaciones en el resto de la entidad también surja de parte de las autoridades y legisladores estatales, fortaleciendo a las policías de los distintos municipios con el fin de evitar que crisis como la actual se sigan reproduciendo.