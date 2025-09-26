Gestionar el Presupuesto

Más allá de los recursos que el Gobierno federal decida distribuir en las diferentes entidades a través de obras y proyectos, en el Presupuesto 2026, también hay necesidades muy particulares que requieren de apoyos.

La Cámara de Diputados tiene en sus manos el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno de México para 2026. Sin lugar a dudas, la distribución del gasto responde a los objetivos que tiene el Gobierno en los diferentes sectores.

Y sin duda, siempre es muy diferente cómo desde la Presidencia de México se perciben las necesidades y cómo es que realmente la población necesita de esos apoyos.

Y para ello juegan un papel importante la gestión que desempeñan las y los diputados federales que representan a cada región, en este caso, el de Sinaloa.

Habrá que ver qué papel desempeñan cuando se empiecen a revisar los diferentes proyectos que están planteados por parte del Gobierno de México y qué tanta posibilidad tienen de incluir nuevos proyectos.

Porque más allá de los recursos que el Gobierno federal decida distribuir en las diferentes entidades a través de obras y proyectos, también hay necesidades muy particulares que requieren de apoyos.

Está el campo sinaloense, por ejemplo, que aunque el Gobierno impulsa la modernización de algunos módulos de riego, los agricultores, desde los pequeños a los grandes, necesitan de apoyos para la comercialización de los granos.

O está el sector económico que ha vivido un año complicado a raíz de la violencia originada por el crimen organizado y es evidente que necesita de estímulos fiscales para mantener a las empresas de pie.

O también el sector pesquero, que no es uno solo y cada región y cada gremio necesita de una atención especial, como el estado crítico de los sistemas lagunares y estuarinos que se viven en el sur de la entidad.

Sí, el Gobierno de México tiene una visión global de lo que espera hacer por el País, pero también, se necesita de esas visiones particulares que vive cada región de México y cada zona de Sinaloa. Y de verdad, se espera que las diputadas y los diputados, hagan algo.

En la Cámara de Diputados se necesita de oficio político y las y los sinaloenses esperan que lo hagan valer para que esos apoyos que hoy se necesitan, se puedan cristalizar en el presupuesto del próximo año.