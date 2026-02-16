Historias con final justo

La mayoría de las veces nos quejamos, con justa razón, de que ni siquiera hay una persecución cuando se trata de delitos cometidos como raptar a una persona

Este fin de semana ocurrió un caso de agresión, rapto y la detención de un potencial feminicida en la que las autoridades tuvieron una destacada participación, sobre todo del Grupo de Operaciones Especiales, con los llamados Murciélagos por enfrente.

Con estos resultados es muy fácil entusiasmarse de que las cosas podrían cambiar, debido a la rápida intervención luego de que se reportaron la agresión y la privación ilegal de una mujer, en el sector Los Ángeles, de Culiacán.

Y es que la mayoría de las veces nos quejamos, con justa razón, de que ni siquiera hay una persecución cuando se trata de delitos cometidos como raptar a una persona.

El primero de los hechos es que una mujer llegó a la Cruz Roja para recibir atención médica, supuestamente luego de haber escapado de su cautiverio tras ser privada de la libertad y la autoridad sólo llegó para hacer oficial y formal el reporte con sus detalles.

La mujer, de 23 años, fue privada de la libertad a las 22:30 horas del sábado, en pleno festejo del Día del Amor y de la Amistad, y llegó a la Cruz Roja a las 10:00 horas del domingo.

Con los datos recabados en la Cruz Roja, el GOES desplegó un operativo y detuvo al agresor en el fraccionamiento Residencial Hacienda, donde halló al responsable y además pudo liberar a otra persona que también estaba privada de la libertad en el inmueble.

Aunque pareciera menor, es de aplaudirse que la autoridad haga completo su trabajo luego de una agresión como esta.

Mientras, seguiremos deseando tener a diario más noticias como esta.