Con cinco feminicidios en lo que va de 2023, Sinaloa aún arrastra esa actitud violenta en contra de las mujeres y no basta una homologación de criterios, sino una verdadera acción de prevención y protección de la víctimas.

Las agresiones contra mujeres es uno de los delitos que más se presentan en todo el país y en todos los estratos sociales, es un lastre que se arrastra desde épocas remotas, en sociedades patriarcales que relegaban a la mujer a segundo plano.

Esta forma de violencia física contra las mujeres, cuando llega al asesinato de la víctima, es tipificado como feminicidio, aunque en las legislaciones estatales varían las agravantes para considerar el tipo penal.

Ante esta divergencia, el Gobernador Rubén Rocha Moya pidió que se considerara que Sinaloa registra e investiga toda muerte violenta de mujer como feminicidio, situación que no se aplica en otras entidades, en concreto, pide a la Federación homologar los criterios para clasificar los feminicidios.

Un buen argumento del Gobernador, sin embargo, el ajuste en los criterios a nivel nacional, no resuelve el problema de los asesinatos de mujeres, solo podría ubicar a Sinaloa en una posición más baja en cuanto a la comisión de este delito.

En Sinaloa, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el Ministerio Público puede decidir el no ejercicio de la acción penal cuando el hecho investigado: no se cometió, no es un delito, el señalado es claramente inocente, está exento de responsabilidad penal, muerte del señalado, o que el Ministerio Público no cuente con elementos suficientes para acusar.

Al 16 de abril de 2024, el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Sinaloa este año se han registrado cinco feminicidios: un caso en enero, tres en febrero y uno más en marzo, lo que coloca al estado en el lugar número 11 en el análisis de incidencia compartiendo el mismo número de casos con Guanajuato y Guerrero.

Desde 2012 que se tipificó en Sinaloa el delito penal de feminicidio las investigaciones consideran toda muerte de mujer de forma violenta como feminicidio hasta que la investigación arroje lo contrario.

Así, el Gobernador Rocha Moya criticó que este parámetro no sea aplicado en el resto del País.

