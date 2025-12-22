Incendios de todos los días

Desde que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa estalló, en septiembre de 2024, este tipo de ataques comenzaron a ser también parte de los hechos violentos, tanto en residencias como en locales comerciales

Pese a que habíamos vivido una aparente calma en cuanto a este tipo de ataques, durante la semana que pasó de nuevo vimos cómo incrementó el número de reportes de casas vandalizaras y quemadas en los municipios de Culiacán y Navolato.

Los ataques siempre han sido con las mismas características, un grupo armado llega al domicilio, a veces abren fuego, derrumban el portón con los mismos vehículos en los que se mueven y luego rocían gasolina dentro para luego encender el fuego.

Durante los primeros meses, los grupos se centraron en atacar, vandalizar y quemar propiedades en la franja sur de la ciudad y el municipio de Culiacán y también en la zona rural del municipio de Elota.

En los últimos meses los ataques se volcaron a la zona norponiente, como el sector Humaya y al norte de la ciudad, para rumbos de la Loma de Rodriguera.

Pero la última semana ha sido particularmente atípica, debido a que los ataques ya se extendieron a la ciudad de Navolato, en donde se reportó el ataque de tres propiedades en una misma calle.

Las razones por las que estas propiedades son atacadas se debe a que supuestamente pertenecen a determinados personajes ligados a una y otra facción.

Y aunque las autoridades han avanzado mucho en la contención de los hechos violentos, incluso con detenciones importantes, no es mucho lo que se puede destacar sobre los trabajos para buscar impedir los ataques a los domicilios y locales.

Por lo pronto, en redes sociales sí se pueden observar cómo el mismo patrón se repite y el terror y el caos se apoderan de los vecindarios en nuestras ciudades.