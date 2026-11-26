La situación a la que ha llegado la violencia contra las mujeres en México requiere de políticas públicas efectivas que permitan que la incidencia de agresiones vayan hacia la baja

Este 2026, que aún no termina, ha sido el año con más feminicidios en Sinaloa, superando el registro más alto que se tenía en 2017, cuando se tuvieron 86 víctimas. Esto, según las cifras que maneja la Fiscalía de Sinaloa.

Que la entidad haya llegado a una situación de estas tiene su raíz en la crisis de violencia que se ha presentado desde septiembre de 2024 por la disputa de organizaciones criminales del Cártel de Sinaloa.

Pero también tiene que ver con la insuficiencia que se ha tenido de parte del Estado mexicano, y de Sinaloa, por no crear las condiciones necesarias para que la violencia que ha ejercido y se sigue ejerciendo contra las mujeres se vea frenada.

Este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se puso en marcha los 16 días de activismo de parte de organizaciones, principalmente gubernamentales, para difundir mensajes de respeto hacia las mujeres, de canales de denuncia y de servicios de atención.

Pero esta situación debería ir más allá de personal de las instituciones públicas repartiendo volantes o difundiendo encuentros sobre las actividades que realizan en un período de tiempo programado para eso.

La situación a la que ha llegado la violencia contra las mujeres en México requiere de políticas públicas efectivas que permitan que la incidencia de agresiones vayan hacia la baja.

La atención de la violencia hacia las mujeres tiene que fortalecer en el área educativa, formando a nuevas generaciones sobre la importancia del respeto para quienes se encuentran en su entorno y también con la capacidad de denunciar cuando el trato es irrespetuoso.

Se necesita, además, de instituciones públicas sólidas no solo para canalizar y actuar de manera efectiva cuando se presenten denuncias de violencia, sino también de acompañamiento hacia las víctimas cuando así lo necesitan.

Las condiciones de violencia contra las mujeres que se registran actualmente en México y sobre todo en Sinaloa, no van a cambiar mientras no haya voluntad de parte de las autoridades para impulsar cambios que vayan más allá de hacerse presentes en fechas conmemorativas.