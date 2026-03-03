Jornada de exterminio

Lo ocurrido refuerza el hecho de que se mantiene una violencia de exterminio que tiene que ver con la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, pues sigue habiendo indicios del crimen organizado en cada atentado o escena del crimen

Para cerrar la semana, Sinaloa vivió una jornada con el registro de cinco homicidios, dos hechos en Culiacán que abarcó cuatro víctimas, y una más en Ruiz Cortines, al norte de Sinaloa.

Pero lo ocurrido este domingo no difiere del ritmo de violencia al que hemos alcanzado en las últimas semanas, que dicho sea de paso, la delincuencia no se detuvo ni por la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a los municipios de Mazatlán, San Ignacio y Culiacán.

Lo ocurrido refuerza el hecho de que se mantiene una violencia de exterminio que tiene que ver con la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, pues sigue habiendo indicios del crimen organizado en cada atentado o escena del crimen.

Ayer el primer llamado fue por una agresión a un par de personas que viajaban por La Costerita, una ruta que rodea el sector sur de la ciudad de Culiacán y que ha sido un escenario de decenas de atentados desde septiembre de 2024.

El otro hecho fue el descubrimiento de dos cadáveres, asesinados con armas de fuego, en las inmediaciones del supermercado abandonado en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

La zona es reconocida también por registrar varios atentados, la detención del “Nini”, en mayo de 2024, y del “Piyi”, en septiembre de 2024, y del asesinato del “Coco Ranas” en diciembre de 2025.

Mientras que el tercer caso, en Ruiz Cortines, al norte de Sinaloa, fue el hallazgo del cadáver un joven con ropa táctica abandonado en un céntrico parque de la cabecera.

Lo extraño de este caso es que al principio, la autoridad pretendió informar que se trataba de una persona en situación de calle, pero testigos señalaron que se trataba de un joven con ropa en buen estado y limpio.

Además no se ha informado sobre si tenia o no heridas.

Así pasó otro domingo en Sinaloa.