La educación que viene

Más de 14 meses de educación a distancia no ha hecho más que profundizar las diferencias sociales que existen en México respecto a la educación.

Los resultados de lo que hoy es la educación en México en los niveles básicos es muestra de ello: un retroceso en las diferentes operaciones matemáticas en la comprensión de diversos textos.

Lo que se entiende, es que un hecho extraordinario, la pandemia del Covid-19, ha obligado a mantener las clases fuera de las aulas y llevarlas a las casas de los alumnos, aunque no todos estaban en condiciones de hacerlo.

Y es precisamente esto último lo que no debería de ser parte de la realidad de México, pero esta crisis no ha hecho más que profundizarla: el de la desigualdad.

No todos los estudiantes estuvieron en condiciones de poder ingresar a las clases en línea y a distancia. No todos los alumnos de educación básica pudieron acceder a contenidos adicionales para reforzar su aprendizaje. No todos, es la realidad, pudieron contar con una guía y supervisión continua de sus maestros por no tener con qué.

México es un País desigual y lo que para algunos resulta habitual para complementar sus estudios, como acceso a internet desde una computadora, para otros es prácticamente imposible, sobre todo cuando ni siquiera se cuenta con un teléfono celular.

Se entiende que la pandemia del Covid-19 y las clases a distancia tengan hoy un resultado poco favorecedor para la educación en general y para los niños en situación de marginación en particular. Pero lo que no se entiende es que en México aún sigan prevaleciendo esas diferencias.

El reto para las autoridades y el sistema educativo es enorme y el País lo debe tomar como suyo: cómo contribuir a eliminar ese rezago que se ha pronunciado en el aprendizaje de los niños en México durante la pandemia y cómo contribuir a que México sea menos desigual.

Las oportunidades de acceso a una educación de calidad debe estar garantizada para todos, pero en crisis como la sanitaria, quedan al desnudo todas las desigualdades. Y eso, ya debería estar resuelto.