La estrategia de Putin

A Rusia le basta con debilitar a Europa, a sabiendas que los europeos no quieren una guerra ni están preparados para ella, así podría agenciarse más fácilmente Ucrania y podría imponer sus condiciones en temas económicos en la región.

Cada día crece la posibilidad de que Europa se vea envuelta en una guerra con Rusia.

Alemania, Polonia, Rumania, Bulgaria e Italia han registrado numerosos ataques de guerra híbrida que utiliza Rusia como una forma de hostigar a los países europeos.

¿Por qué a Rusia le interesaría desatar una guerra en Europa? La respuesta no es sencilla, pero las señales que envía Rusia parecen mostrar que le interesa mantener a Europa bajo el temor de un ataque.

Vladimir Putin ha construido una economía completamente militarizada y no se ve en el horizonte que algo hará cambiar sus intereses, mientras el país se encuentre en guerra contra Ucrania,

Para empezar, hay que entender que a Rusia no le interesa realizar un enfrentamiento convencional en contra de Europa, no tiene la capacidad militar ni los recursos para librar una guerra como las guerras mundiales del pasado.

Pero sí cuenta con la capacidad de desestabilizar a las potencias europeas con una guerra que mezcle ataques armados convencionales y métodos modernos de ataque a distancia para causar el pánico suficiente que debilite a la Unión Europea, la llamada guerra híbrida.

Y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos meses: ataques con drones que en lugar de ir a Ucrania terminan en un país de la Unión Europea, cortes en los cables submarinos, ataques cibernéticos y operaciones especiales en territorio europeo comienzan a sucederse de manera recurrente.

A Rusia le basta con debilitar a Europa, a sabiendas que los europeos no quieren una guerra ni están preparados para ella, así podría agenciarse más fácilmente Ucrania y podría imponer sus condiciones en temas económicos en la región.

Europa pasa por una etapa complicada, mientras sus gobernantes no atinan a seguir invirtiendo en el estado de bienestar al que le han apostado durante décadas o invertir en rearmarse de nuevo.

Además, Rusia se atreve a desafiar a cualquiera, recordándoles a todos que como último recurso tiene el arsenal nuclear heredado de la Unión Soviética.

Peligrosos tiempos se avecinan.