La fecha que no queríamos

Nunca quisimos que esta fecha llegara, porque un año parece un lapso gigantesco para una crisis de inseguridad que pensamos al principio podría aminorar con el empuje del gobierno federal.

Pero no, en Sinaloa cumplimos ya un año de que empezó nuestra pesadilla provocada por la violencia desatada en plena guerra interna por el Cártel de Sinaloa.

Los números, sin contar los de ayer y los de hoy (porque tenemos que esperar el informe diario de la Fiscalía General del Estado y la confirmación de hechos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal) son impresionantes

Del 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de septiembre de 2025 han registrado mil 968 homicidios dolosos, lo que significan 5.4 diarios; mil 942 personas privadas de la libertad, que también representan 5.4 diarios; 7 mil 8 vehículos robados, que promedian 19.3 diarios.

Además de mil 668 personas detenidas, 4.6 diarios, y 112 personas abatidas.

Por eso no la queríamos, porque los números son brutales, ¿quién querría pasar por esta pesadilla todo un año?

La marcha del domingo fue otra manera de decirlo, clara y contundente, de parte de miles de personas.

Y tras el mensaje el gobierno, por lo menos el estatal, ya acusó recibo, por lo que espera que por lo menos haya un cambio en la estrategia de seguridad.

Por cierto, la Presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera dijo que habría sesión del consejo de seguridad, pero para la tarde ya se había arrepentido, algo que hace pensar que a ella tampoco le gustó la idea de que llegáramos a un año.