Con su alegría desbordante, el color de sus tradiciones, una creatividad inagotable y un festivo recibimiento a los visitantes extranjeros, en este Mundial los mexicanos devolvieron al País esa aura mágica, afable y profundamente humana que la incesante violencia de los últimos años le había arrebatado ante los ojos del mundo

A punto de concluir el Mundial en la parte de México como sede, los reflectores se han posado sobre un fenómeno que trasciende el balón y la racha invicta de la Selección Nacional. El verdadero protagonista de esta justa no estuvo en la cancha, sino en las calles: la gente.

Ni la estrategia de mercadotecnia más agresiva, ni los millonarios presupuestos de las campañas de las autoridades de Turismo habrían logrado el impacto que la afición tricolor consiguió de manera orgánica.

Con su alegría desbordante, el color de sus tradiciones, una creatividad inagotable y un festivo recibimiento a los visitantes extranjeros, los mexicanos devolvieron al País esa aura mágica, afable y profundamente humana que la incesante violencia de los últimos años le había arrebatado ante los ojos del mundo.

Mundial tras Mundial, la mina de oro de México ha sido su capital humano.

Mientras el aparato institucional suele tropezar en la burocracia, el ciudadano de a pie se convirtió en el embajador más eficaz, demostrando que la calidez no se planifica en un escritorio.

La ciudadanía ya cumplió: respondió con creces y salió a dar la mejor cara por su nación. Ahora, la pelota está en otra cancha: seguimos esperando que el Gobierno haga lo propio y esté a la altura de su pueblo.