Más allá de si tiene razón o no el movimiento, que desde el Centro del País participó el principal promotor, Lorenzo Córdova Vianello, ex presidente del Instituto Nacional Electoral, la buena noticia es que todavía hay causas que provocan salir a las calles.

Nuevamente vimos hoy a partidos políticos y organismos civiles organizarse y salir a las calles para exigir un alto a la intención de destruir al Instituto Nacional Electoral, con la participación en Sinaloa de varios aspirantes de partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, del Frente Amplio, y del Partido Sinaloense.

Esta vez el grupo, que en Sinaloa se pretende como el contrapeso, por lo menos hasta ayer, con pura critica, ya se habían coordinado hasta en la programación de sus conferencias de prensa con líderes estatales y locales, a horarios en días diferentes, pero con un discurso que pese a la evidente división, con notorio ritmo y tono similar.

Ayer, la candidata al Senado de la República por el PRI, Paloma Sánchez Ramos, acusó a Morena y a administración federal actual de organizar un sistema dictatorial para el País.

La aspirante a la Alcaldía por el mismo partido, Erika Sánchez Martínez, llamó a las autoridades estatales y en materia electoral a mantenerse vigilantes del proceso electoral que tendremos en este 2024.

En Mazatlán, el ex Senador Emilio Goicoechea, en su momento un activo importante del Partido Acción Nacional, también dirigió un mensaje en el mismo sentido.

Desde hace varios meses, el Partido de la Revolución Democrática ha retomado las conferencias semanales con su dirigente estatal.

Y no hay qué olvidar cómo desde el Partido Sinaloense han señalado y criticado que en Sinaloa no existe una división de poderes, que permea la corrupción y que la justicia no se puede alcanzar.

Según nuestras cuentas, alrededor de 4 mil personas marcharon sólo en Culiacán bajo este movimiento, denominado Nuestra Democracia.

Deseamos que, sea cual sea el pretexto o las razones, cada vez haya más movimientos de quienes tengan algo que decir, que lo hagan por ese interés en el bien común, por defensa o por denuncia.