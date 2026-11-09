La noticia espeluznante

La noticia del hallazgo de una fosa clandestina en la que se encontraron seis cadáveres es tan fuerte como la situación por la que en Mazatlán siguen sobreviviendo, con las jornadas de asesinatos, ataques armados y demás brotes violentos ya prácticamente en todo el municipio, tanto la zona turística, la zona urbana y serrana y rural del municipio

De manera espeluznante cerró este domingo la jornada de noticias para nuestro equipo y para la sociedad porteña y de Sinaloa, al tenerles que informar sobre el hallazgo de una fosa clandestina en la que se encontraron seis cadáveres en la periferia de Mazatlán.

El hallazgo fue realizado tras un operativo de búsqueda de la brigada del colectivo Por las Voces sin Justicia, con apoyo de corporaciones.

El grupo de familiares de personas desaparecidas se encontraban realizando sus labores de rastreo y búsqueda de cadáveres en una zona cerca del Libramiento de Mazatlán-Villa Unión en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo.

La noticia es tan fuerte como la situación por la que en Mazatlán siguen sobreviviendo, con las jornadas de asesinatos, ataques armados y demás brotes violentos ya prácticamente en todo el municipio, tanto la zona turística, la zona urbana y serrana y rural del municipio.

La noticia prácticamente cerró la jornada, debido a que se reportó a las 18:00 horas.

Hasta el momento lo único que se ha informado es que todos los cadáveres pertenecen a hombres, todos en estado de descomposición.

No es esta la primera noticia con que se comprueba también la crisis de privaciones ilegales de la libertad por la que atraviesa Mazatlán y el sur de Sinaloa, tristemente, afectando la estabilidad y seguridad de las familias, llevándose con ello además la economía y el turismo de su naturaleza.