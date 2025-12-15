Y es que el Ayuntamiento de Culiacán anunció que intervendrá el crucero de las calles Rafael Buelna y Vicente Riva Palacio para mejorar la movilidad y seguridad peatonal

A partir de hoy, una zona del llamado barrio antiguo, en la franja poniente del primer cuadro de la ciudad, comenzará una transformación a todas luces positiva para quienes esperan de Culiacán un lugar más propicio para la movilidad urbana.

Según un estudio hecho por la misma Comuna, el crucero concentra diariamente más de 9 mil estudiantes y más de mil empleados en esta zona del Centro de Culiacán.

Los trabajos forman parte del proyecto Pasos por La Paz y se escogió este punto porque se trata de uno de los lugares con mayor flujo peatonal y vehicular.

Para lograr esta mejora de la movilidad urbana y la seguridad vial, se realizarán trabajos esta semana y al final quedará una zona con mayor seguridad para peatones.

Sin duda que el anuncio es oportuno, pues es para alertar a quienes transitan por la zona, pero también hace recobrar un poco la confianza en el Gobierno municipal de que realmente estará pendiente de la mejora para una ciudad más ordenada y segura para todos.

Esperemos que este tipo de trabajos no se detengan.

Por lo pronto la intervención servirá para recubrir zonas peatonales con pintura urbana orientada a proteger a peatones, mejorar la accesibilidad y generar un entorno más ordenado y funcional.

Y aunque nos gustaría más que fuera una zona de exclusividad peatonal, sí se espera que por lo menos sea mucho más segura para cruzar.