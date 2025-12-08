La nueva mecha encendida

Pero hay una promesa hecha por los mismos productores, de que las cosas podrían ponerse más serias el día de hoy con la toma, nuevamente de las casetas de El Pisal, en el municipio de Culiacán, y la Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave

La mala noticia para los gobiernos federal y estatal en Sinaloa es que los productores no quisieron siquiera esperarse al lunes para salir a las casetas de cobro, nuevamente, para exigir sus peticiones, ya machacadas por todos nosotros.

Aunque habremos de decir la caseta, por lo pronto, pues la única tomada hasta este domingo era la de Costa Rica, salida sur de Culiacán con rumbo a Mazatlán, o entrada a la capital desde el puerto, como quieran entenderle.

Pero hay una promesa hecha por los mismos productores, de que las cosas podrían ponerse más serias el día de hoy con la toma, nuevamente de las casetas de El Pisal, en el municipio de Culiacán, y la Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave.

De esta forma, es que las decisiones que se tomarán y anunciarán en el centro del país, serán las que afecten o beneficien al menos las vías de comunicación de cuota en el estado, puesto que es lo único que se ha acordado hasta ahorita por los productores.

Aunque, déjennos decirles que los productores habían pactado salir a las casetas, nuevamente, este lunes, y no el sábado, por lo que habrá que entender que, como en todos los movimientos, hay unos más desesperados y más entrones, lo que podría significar, sin duda, un dolor de cabeza para las autoridades... porque ya se notó que son de mecha corta.