La paradoja del verano

Y la paradoja profunda que casi nadie queremos ver ocurre en el uso de la electricidad, pues se genera un consumo desmedido, que implica no sólo gasto para el usuario, sino que la demanda masiva de energía para mantener temperaturas frías artificialmente sobrecarga las redes eléctricas

El verano suele ser sinónimo de vacaciones, pero al mismo tiempo se ha convertido en una temporada de supervivencia térmica.

Año tras año, los termómetros rompen récords históricos, impulsados por un cambio climático que ha dejado de ser una advertencia futura para convertirse en una realidad abrasadora.

Frente al calor sofocante, la respuesta se ha reducido a un gesto casi automático: presionar el botón del aire acondicionado. Sin embargo, en ese alivio inmediato se esconde una de las paradojas más destructivas de nuestro tiempo.

Resulta que, técnicamente, para enfriar un espacio cerrado, el aire acondicionado no desaparece el calor, simplemente lo traslada hacia afuera, elevando la temperatura de las calles mediante el efecto denominado “isla de calor urbana”.

Y la paradoja profunda que casi nadie queremos ver ocurre en el uso de la electricidad, pues se genera un consumo desmedido, que implica no sólo gasto para el usuario, sino que la demanda masiva de energía para mantener temperaturas frías artificialmente sobrecarga las redes eléctricas.

Sin olvidar que la mayor parte de la electricidad mundial sigue proviniendo de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo).

Esto nos lleva a un círculo vicioso: A más electricidad consumida, mayor cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera, lo que genera olas de calor aún más extremas... exigiendo, de nuevo, encender más aires acondicionados.

Es decir, nos encerramos en cajas de refrigeración artificial mientras, afuera, alimentamos el fuego que está devastando el clima del planeta.

Ciertamente no se trata de negar el aire acondicionado en situaciones extremas donde las olas de calor ponen en riesgo la salud humana, pero el problema radica en la dependencia ciega y el uso desmedido como única respuesta a la crisis ambiental.

Enfriar el espacio privado a costa de sobrecalentar la casa de todos que es la Tierra es una ilusión insostenible. Si no rediseñamos nuestra infraestructura urbana, reforestamos y replanteamos nuestra relación con el consumo energético, la factura más alta no la pagaremos a la compañía eléctrica, sino al propio planeta.