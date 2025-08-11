La penumbra que vive Culiacán

No hay que ser muy observador para darse cuenta de las fallas en el alumbrado público en Culiacán y no creemos que no existan reportes, más bien es que las autoridades locales se han hecho ojo de hormiga para no reparar nada, ni gastar, debido a la violencia.

No es para muchos una sorpresa que conozcan zonas en donde falle la energía eléctrica en el sistema de alumbrado público de la ciudad de Culiacán.

Y hemos visto cómo ahora durante el tiempo de lluvia el tema parece haberse agudizado o al menos las denuncias van para arriba.

Durante algunos recorridos que hacemos para ofrecer en streaming el Reporte Vespertino de Seguridad en los canales de redes sociales de Noroeste por las tardes, nos hemos percatado de varias partes en que no hay alumbrado público.

Muchos recordarán que este programa, anunciado con bombo y platillo, y que no fue nada barato, se aplicó durante el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro como Presidente Municipal de Culiacán.

La verdad es que hay que admitir que le dio a la ciudad un toque innovador y moderno, debido a que todavía había lugares en que las lámparas eran de esas amarillonas.

Sin embargo hoy vemos que lamentablemente hay tramos en los que la oscuridad domina, como en Santa Fe, y varios tramos del bulevar Emiliano Zapata, ni se diga en Terranova o en tramos del bulevar Agricultores.

No hay que ser muy observador para darse cuenta de las fallas y no creemos que no existan reportes, más bien es que las autoridades locales se han hecho ojo de hormiga para no reparar nada, ni gastar, debido a la violencia.

Ojalá que pronto puedan hacer algo por regresarle ese servicio a las zonas en donde hace falta, pues esto también vuelve inseguras nuestras calles.