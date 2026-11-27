Presupuestar la seguridad es una decisión moral y política, no un simple ejercicio contable

Son ya finales de noviembre de 2026 y la discusión sobre el presupuesto de seguridad de Sinaloa para 2027 choca de frente con la realidad cotidiana del estado.

Por un lado, se habla de una proyección de 455 millones de pesos provenientes de fondos federales -un aumento frente a los 308 millones de 2026- y de un incremento estatal anunciado de entre 16 y 18 por ciento en el rubro, acompañado por operativos federales de alto impacto como el registrado en Guasave.

Por el otro, la ciudadanía y diversas voces legislativas advierten que el dinero por sí solo no basta si no corrige fallas estructurales arrastradas durante años.

La proyección de 455 millones de pesos para 2027, cuyos lineamientos definitivos dependen de los criterios que apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Pública en diciembre, busca orientarse hacia el crecimiento del estado de fuerza, la capacitación, el equipamiento y la tecnología de investigación, junto con planes de videovigilancia y monitoreo carretero.

Sin embargo, mirar únicamente el porcentaje de aumento oculta el tamaño del rezago. No podemos obviar que Sinaloa se ha ubicado en el lugar 21 nacional en gasto total en seguridad.

Y sí, presupuestar la seguridad es una decisión moral y política, no un simple ejercicio contable.

Sinaloa no necesita promesas de calma ni presupuestos opacos: necesita instituciones capaces de proteger a la gente antes, durante y después de la crisis.